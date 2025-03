Corte internazionale di giustizia, Iwasawa Yuji nuovo presidente

agenzia

Il giudice giapponese sostituisce il libanese Nawaf Salam

BRUXELLES, 03 MAR – Il giudice giapponese Iwasawa Yuji è stato eletto oggi presidente della Corte internazionale di giustizia (Icj in inglese) dai suoi pari, in seguito alle dimissioni del giudice Nawaf Salam il 14 gennaio scorso, dopo che quest’ultimo è stato nominato primo ministro libanese. Lo fa sapere la Corte in una nota. “Si ricorda – si legge ancora – che il mandato del giudice Salam come presidente sarebbe dovuto scadere il 5 febbraio 2027. In conformità con l’articolo 14 del regolamento, la Corte ha deciso di coprire il posto vacante per il resto del mandato. Iwasawa è membro della Icj dal 22 giugno 2018. Prima di entrare a far parte del principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, che ha sede all’Aja nei Paesi Bassi, è stato professore di diritto internazionale all’Università di Tokyo e presidente del Comitato per i diritti umani dell’Onu.

