Corte Israele blocca fondi a religiosi esentati da leva

Mossa crea tensione nel governo di Benyamin Netanyahu

TEL AVIV, 28 MAR – La Corte Suprema di Israele – con un forte passo – ha emesso un’ordinanza provvisoria che impedisce al governo di finanziare gli stipendi mensili di un gruppo di ebrei ortodossi delle scuole religiose dopo il 1 aprile. La mossa – secondo i media – è stata giustificata con il fatto che il quadro giuridico relativo non esiste più in quanto il governo di Benyamin Netanyahu non è riuscito a mettersi d’accordo su una legge di riforma complessiva dell’esenzione dalla leva degli ebrei ortodossi. La decisione crea forti tensioni nel governo del premier dove ci sono due partiti religiosi che hanno attaccato con durezza la mossa della Corte Suprema

