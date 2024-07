agenzia

Consentirà al processo di proseguire ma con rallentamenti

WASHINGTON, 01 LUG – Per la Corte Suprema Usa Trump non è titolato all’immunità per le azioni prese nelle sue capacità private. Questo consentirà al processo di proseguire ma con ulteriori rallentamenti perché si dovrà distinguere tra atti ufficiali e atti privati.

