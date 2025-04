Corte Suprema Usa sospende espulsione venezuelani da Texas

agenzia

Decisa dall'amministrazione Trump in base a legge del 1798

WASHINGTON, 19 APR – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso, nelle prime ore di sabato, l’espulsione di presunti membri di gang venezuelane, decisa dall’amministrazione Trump in base a una legge del XVIII secolo. Il mese scorso, il presidente Donald Trump aveva invocato l’Alien Enemies Act del 1798 per avviare il rastrellamento dei migranti venezuelani in Texas accusati di appartenere alla gang Tren de Aragua, prima di espellerli in un carcere di massima sicurezza a El Salvador. “Il governo ha l’ordine di non espellere alcun membro della presunta classe di detenuti dagli Stati Uniti fino a nuovo ordine di questa corte”, si legge nell’ordinanza.

