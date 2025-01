agenzia

La carica dopo lancio di bombe carta contro camionette Ps

ROMA, 11 GEN – Dopo il lancio di bombe carta e fumogeni contro le camionette della polizia, le forze dell’ordine hanno reagito caricando i partecipanti al presidio per Ramy in corso a Roma. Gli scontri sono avvenuti e, proseguono, in piazza dei Sanniti nel quartiere San Lorenzo.

