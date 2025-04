Corteo pro Pal a Milano,scritta ‘spara a Giorgia’ su vetrina

agenzia

Danneggiate filiale Bmp e banco Desio

MILANO, 12 APR – “Spara a Giorgia” è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti. Pochi metri più avanti è stata poi danneggiata anche la filiale di Banco Desio in via Traù, dove è stata bruciata una telecamera e fatta una scritta “No riarmo”. Infranta anche la vetrina del Carrefour di via Alserio.

