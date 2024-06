Cospito: Pd, ‘Nordio venga in aula a chiarire su caso Delmastro-Donzelli’**

agenzia

Roma, 12 giu. “Oggi nel procedimento penale a carico di Delmastro e risultato che il capo del Dap ricorda di aver ricevuto una telefonata domenica 29 gennaio 2023 dal sottosegretario in cui chiedeva una relazione sul caso Cospito. Lunedì la relazione è stata inviata e poi un’altra più dettagliata richiesta con un’altra telefonata da Delmastro. E sulla relazione il capo del Dap aveva apposto la formula ‘ ‘limitata diffusione’. Martedì 31 gennaio Donzelli si alzava in aula alla Camera per diffondere il contenuto riservato di quella relazione”. Così Federico Gianassi del Pd in aula alla Camera.