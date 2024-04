Cossellu, Eur spa ora in salute, 120 milioni di investimenti

agenzia

Ad, puntiamo a polo Nuvola-Palazzo dei Congressi e servizi

ROMA, 22 APR – Una società tornata in salute “con un recupero della redditività e prospettive solide e durature di crescita, un piano di investimenti da 120 milioni in 5 anni, di cui 27 derivanti dai nostri utili, la crescita del polo per gli eventi formato dalla Nuvola e da un Palazzo dei congressi che ristrutturiamo in modo da accogliere più eventi”. L’ad di Eur spa Angela Maria Cossellu, a pochi giorni dall’assemblea che dovrà rinnovare i vertici (il 24 aprile in prima e poi il 6 maggio in seconda convocazione) della società detenuta dal Mef (90%) e Roma Capitale (10%) si mostra soddisfatta del lavoro compiuto nei tre anni del suo mandato. Alla presentazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Congressi (8 milioni di euro di investimento e due anni nei quali la struttura rimarrà comunque aperta), sottolinea che “l’aumento di capitale da 93 milioni deciso a dicembre 2023” sosterrà gli investimenti per fare diventare l’Eur sempre più un sostegno all’economia cittadina e dare a Roma anche un volto di città moderna. Nel periodo 2020-2023 abbiamo avuto 300mila presenze congressuali in più, superando anche il periodo pre covid con una ricaduta positiva per tutta la filiera alberghiera e di imprese. Sono previsti anche servizi per i cittadini come appunto la manutenzione del patrimonio immobiliare storico, la cura del verde “la balneabilità del laghetto i cui lavori sono già iniziati” e parcheggi “in aree ora semiabbandonate”. Aiuterà anche il rifacimento delle ex torri finanze da parte di Cdp (dove si insedierà Ferrovie) “i cui lavori stanno andando avanti celermente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA