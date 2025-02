Costa avvia consultazioni bilaterali con i 27 sull’Ucraina

agenzia

Fonti Ue,per stabilire che aiuti e garanzie sono disposti a dare

BRUXELLES, 19 FEB – Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha intensificato i contatti con i leader dei 27 Stati membri e ha avviato un processo di “consultazioni bilaterali” su due questioni chiave: “cosa sono disposti a fare in termini di aiuti all’Ucraina e le loro posizioni sulle garanzie di sicurezza”. Lo fa sapere una fonte europea. Il comitato dei rappresentanti permanenti è stato informato “ieri sera” dell’iniziativa. L’obiettivo – a quanto si apprende – è quello di concordare una posizione comune europea su come raggiungere una pace credibile e duratura in Ucraina in relazione al processo avviato degli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Al momento non è previsto alcun Consiglio Europeo straordinario che faccia seguito ai vertici di Parigi organizzati da Emmanuel Macron.

