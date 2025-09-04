Costa, ‘garanzie a Kiev in mare, terra ed aria’

agenzia

'Non siamo solo volenterosi, ma in grado di mantenere promesse'

BRUXELLES, 04 SET – “Abbiamo tenuto un importante incontro della Coalizione dei Volenterosi. Stiamo unendo le forze per rafforzare le garanzie di sicurezza dell’Ucraina: attraverso l’aria, il mare, la terra e la rigenerazione delle forze ucraine. La Coalizione non solo è volenterosa, ma anche in grado di mantenere le promesse”. Lo afferma il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dopo il vertice di Parigi.

