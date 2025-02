Costa, ‘la pace in Ucraina non può ricompensare Putin’

agenzia

'Non basta il cessate il fuoco, accordo dev'essere duraturo'

BRUXELLES, 24 FEB – “Non ci saranno negoziati credibili e di successo, né una pace duratura, senza l’Ucraina e l’Ue. Solo l’Ucraina può decidere quando ci saranno le condizioni per iniziare i colloqui di pace. La pace non può consistere in un semplice cessate il fuoco, dev’essere un accordo duraturo. La pace non deve premiare l’aggressore”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a Kiev. “Putin vuole dividerci e oggi dimostriamo che il nostro sostegno è forte, unito e immutato”, ha sottolineato, ribadendo la necessità di “garanzie di sicurezza concrete e forti garantiranno una pace giusta e duratura in Ucraina e in tutta Europa”.

