Costa, ‘obiettivo è firmare l’intesa Ue-Mercosur a dicembre’

In concomitanza col vertice del blocco sudamericano a Brasilia

RIO DE JANEIRO, 30 MAG – “Il nostro obiettivo è di finalizzare l’accordo Ue-Mercosur durante la presidenza danese del Consiglio dell’Ue nella seconda metà dell’anno, con la firma dell’intesa che potrebbe avvenire in concomitanza con il vertice del Mercosur, che si terrà a dicembre a Brasilia”. Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa all’ANSA, dopo aver partecipato ad un Business Forum a San Paolo, in Brasile. “Questo è il nostro obiettivo – afferma Costa – . Tuttavia, dopo 20 anni di colloqui, non sarebbe un problema se il processo richiedesse un po’ più di tempo”.

