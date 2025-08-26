++ Costiera Amalfitana diventa patrimonio agricolo mondiale ++

agenzia

Riconoscimento Fao insieme ad altri due siti in Giappone

ROMA, 26 AGO – I terrazzamenti della Costiera Amalfitana in pietra a secco coltivati con limoneti, uliveti e vigneti sono diventati patrimonio dell’umanità per l’agricoltura. A designare il nuovo sito in Italia, insieme ad altri due in Giappone, è il comitato scientifico della Fao. A oggi i ‘Sistemi del Patrimonio Agricolo di rilevanza mondiale’ (Giahs) sono 102 in 29 Paesi, con il Giappone che raggiunge 17 designazioni e l’Italia che arriva a quota tre, insieme agli ulivi di Assisi e Spoleto e i vitigni del Soave già riconosciuti nel 2018.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA