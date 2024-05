Covid, Astrazeneca ritira il vaccino in tutto il mondo

agenzia

Il vaccino contro il Covid di AstraZeneca è stato ritirato in tutto il mondo dopo che l’azienda ha riconosciuto per la prima volta che Vaxzevria può causare trombosi come raro effetto collaterale e pericoloso. E’ quanto riporta il quotidiano britannico ‘The Telegraph’.

Il gigante farmaceutico ha annunciato che il vaccino è stato ritirato dal mercato per “motivi commerciali”. Ha inoltre dichiarato che non viene più prodotto o fornito, essendo stato sostituito da vaccini aggiornati che combattono nuove varianti.

Negli ultimi mesi, Vaxzevria, vaccino adenovirale in due dosi indicato dai 18 anni in su e autorizzato in quanto “efficace e sicuro”, è stato messo sotto osservazione per un effetto collaterale molto raro, che causa coaguli di sangue e un basso numero di piastrine. In un procedimento legale a Londra, AstraZeneca ha ammesso che il vaccino “può, in casi molto rari, causare sindrome da trombosi con trombocitopenia o Tts”. L’eventualità che il vaccino possa, in casi molto rari, essere un fattore scatenante di Tts era indicata nelle informazioni di prodotto disponibili al pubblico, aggiornate in questo senso nell’aprile 2021 con l’approvazione dell’Agenzia del farmaco inglese Mhra.