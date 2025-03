Covid: Boccia, ‘in commissione atti su rapporto Stato e amministrazioni locali’

agenzia

Roma, 27 mar. “Quasi tutti i Gruppi di opposizione hanno chiesto alla Camera e al Senato che le competenze della commissione Covid fossero più ampie. La destra al Governo ha interpretato questa commissione come uno strumento di lotta politica. Hanno scelto di non guardare cosa è accaduto nelle corsie degli ospedali, nelle Asl, nelle Regioni, anche sul piano amministrativo, e dentro le dinamiche tra tutte le amministrazioni territoriali e lo Stato centrale. Chiediamo che vengano acquisiti tutti gli atti relativi al rapporto tra lo Stato e le Regioni, tra le altre articolazioni territoriali e le stesse aziende di Stato, tra le diverse amministrazioni centrali e il dipartimento per gli Affari regionali, così come il ministero della Salute, il dipartimento della Protezione civile e il ministero dell’Economia e delle finanze”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, nel corso della riunione odierna della commissione bicamerale Covid.

“Il rapporto dell’Oms sulla sfida senza precedenti e sulla prima risposta dell’Italia al Covid -ha aggiunto l’esponente Dem- registra una differenza significativa nell’efficacia delle risposte delle Regioni all’emergenza, differenze che incisero sul numero dei posti nelle terapie intensive e sub intensive e, quindi, anche sulle morti. Il ministero della Salute guidato dal ministro Schillaci scrive nel 2023 che, nel 2020, metà delle Regioni italiane non è riuscita a garantire i Lea e ha avuto una significativa difficoltà ad offrire le cure essenziali per la pandemia. Ricordo a tutti che gran parte degli acquisti del 2020 non riguardavano solo le mascherine, tanto care all’attuale maggioranza, ma soprattutto apparecchiature, a partire dai respiratori e altro materiale per allestire posti nelle terapie intensive e subintensive, talmente in crisi che per alcune Regioni, a partire da Regione Lombardia, il governo di allora ha dovuto fare ricorso al sistema Cross, spostando costantemente, per mesi, pazienti in terapia intensiva in altre Regioni se non in altri Stati”.