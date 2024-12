Covid: Boschi, ‘altro che governo della legalità, Meloni premia no vax’

agenzia

Roma, 20 dic. “Il colpo di spugna alle sanzioni ai no vax segna uno dei punti più bassi raggiunti dal governo. Un brutto segnale a medici e infermieri che anche nei momenti più difficili per il Paese hanno messo a rischio la propria incolumità per garantire cure appropriate. Si devono vergognare!”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi sottoscrivendo l’ordine del giorno.

“Chi nel personale sanitario non si è vaccinato, non rispettando le leggi dello Stato, è da considerare al pari dei disertori, invece questa maggioranza lo premia cancellando le simboliche sanzioni. Un vero e proprio schiaffo alla scienza, a tutte le persone che sono state in prima linea, a chi rispetta leggi, alla faccia del governo Meloni che è tutto legalità, sicurezza, rispetto delle regole. Qui chi non rispetta le regole e fa il furbo viene premiato, solo per avere qualche voto in più tra i Novax”.

