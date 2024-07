Covid: De Poli (Udc), ‘atto vandalico contro Tva e Telechiara messaggio inquietante’

agenzia

Roma, 17 lug. “Esprimo solidarietà e vicinanza ai direttori di Tva Vicenza Gianmarco Mancassola e di Telechiara Danilo Guerretta e alle rispettive redazioni, vittime di un atto vandalico gravissimo che, siamo certi, non metterà a tacere chi, in questi anni, ha lavorato con grande professionalità , dedizione ed impegno per garantire un’informazione libera e corretta ai cittadini. Il fatto che questa aggressione sia avvenuta all’indomani della messa in onda di un servizio sulle false vaccinazioni Covid per ottenere il green pass è inquietante”. Così il senatore questore dell’Udc, Antonio De Poli.