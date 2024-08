agenzia

Covid Italia, oltre 15.200 contagi e 135 morti nell’ultima settimana

Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) – In crescita i numeri di Covid in Italia. Salgono a 15.221 i contagi registrati dal 22 al 28 agosto, +11% circa rispetto ai 13.690 della settimana precedente. In aumento anche i decessi, che superano il centinaio. Sono 135 i morti Covid nell’ultima settimana, il 36% in più rispetto ai […]

Di Redazione | 30 Agosto 2024