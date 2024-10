Covid: Lisei (Fdi), ‘approvato regolamento, la commissione comincia i lavori’

agenzia

Roma, 3 ott. “Nella serata di ieri sera la commissione ha approvato il proprio regolamento di funzionamento interno alla presenza dei commissari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Movimento 5 stelle, Italia Viva. Sono stati votati 15 emendamenti, cinque presentati da Italia Viva, tre del Movimento 5 Stelle, tre del presidente”. Lo dichiara il senatore Marco Lisei, presidente della commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.