Covid: Malan, ‘emerge vera e propria mascheropoli’

agenzia

Roma, 16 gen. “In commissione Covid sta emergendo una vera e propria ‘mascheropoli’. Gli italiani hanno pagato mascherine per un miliardo e 200 milioni non idonee e comunque il quadruplo del normale. Nel frattempo Arcuri e l’Agenzia per le dogane bloccavano le mascherine idonee. Fratelli d’Italia chiede di fare chiarezza su questo scandalo”. Così il presidente dei senatori di Fdi e componente della commissione d’inchiesta Covid, Lucio Malan, ai tg Rai commenta l’audizione dei rappresentanti della JC-Electronics Italia srl.

