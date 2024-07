Covid: Malan, ‘opposizioni bloccano Commissione inchiesta’

agenzia

Roma, 3 lug. “C’è una legge approvata già da marzo che impone l’istituzione della Commissione d’inchiesta sul Covid. Ma a causa della mancata segnalazione da parti di quasi tutti i gruppi di opposizioni non si può ancora procedere. E’ necessario adempiere a quanto previsto dalla legge, una legge conforme alla Costituzione che permette di istituire Commissioni d’inchiesta su questioni di interesse pubblico. Chiarire la gestione del Covid tocca tutti: bisogna chiarire le misure sanitarie, la gestione dei soldi”. Lo scrive su Instagram il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, a margine del flash-mob “Covid: la verità non si nasconde” con cui i parlamentari di Fdi hanno voluto protestare contro la scelta delle opposizioni di non indicare i componenti della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza pandemica da Covid.

