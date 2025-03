Covid: Malan, ‘spiegare ragioni indisponibilità farmaci monoclonali’

agenzia

Roma, 4 mar. “‘Non abbiamo usato i farmaci ad anticorpi monoclonali anti-Covid, che erano efficaci, perché non erano disponibili’. Così ha detto, in audizione presso la commissione Covid, il professor Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento clinico e di ricerca dell’Istituto Spallanzani, istituto all’avanguardia sulle malattie infettive. Quanto detto dal professor Petrosillo conferma quanto sia stato dannoso l’aver rifiutato nell’ottobre 2020 ben 10mila dosi Bamlamivimab offerte gratuitamente dalla multinazionale americana Eli Lilly. Oltre allo spreco (ogni dose è poi costata tra i mille e i duemila euro, dunque il rifiuto delle dosi gratuite è costato da 10 a 20 milioni) c’è stato infatti il grave danno umano perché per parecchi mesi questi farmaci molto efficaci non sono stati disponibili e migliaia di pazienti ne sono stati provati con conseguenze anche fatali. Rispondendo a una mia domanda, il professor Petrosillo ha infatti riferito che allo Spallanzani gli anticorpi monoclonali non sono mai stati somministrati perché indisponibili, quanto meno fino al giugno 2021, quando lui ha lasciato l’incarico. Chiederemo ai responsabili del rifiuto di quei farmaci di spiegarne le ragioni”. Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato e componente della commissione parlamentare d’inchieta sul Covid.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA