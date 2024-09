Covid: Mazzella (M5S), ‘governo vuole tribunale politico per processare Conte’

agenzia

Roma, 18 set. “Il Movimento 5 Stelle si oppone fermamente al plotone d’esecuzione organizzato dalla maggioranza contro Giuseppe Conte. Oggi è partita la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza Covid, con la presidenza assegnata a Fratelli d’Italia. La nostra forza politica, pur partecipando per dovere istituzionale, ha scelto di non votare per protestare contro una gestione che sembra più orientata a creare un “tribunale politico” piuttosto che fare chiarezza reale”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

“Questa Commissione, che non prenderà minimamente in considerazione le responsabilità regionali a tinte centrodestra, è una farsa, usata dalla maggioranza per riscrivere i fatti e colpire le opposizioni e in particolare il nostro capo politico. È una chiara forzatura istituzionale – prosegue – che non possiamo tollerare perché butta fumo negli occhi ai cittadini al solo scopo di orientare l’opinione pubblica e i consensi. Noi non abbiamo nulla da nascondere”.