Covid: Paita (Iv), ‘perplessità su audizione Arcuri, arrivare al più presto alla verità’

Roma, 16 gen “L’audizione di oggi del commissario Arcuri in commissione di inchiesta Covid mi lascia perplessa: non si è potuto approfondire facendo domande, e questo non ha permesso di avere un panorama complessivo”. Lo ha detto la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, componente della commissione di inchiesta sull’emergenza Covid, al termine dell’audizione di Arcuri.

“Ci sono tanti punti e dubbi che vorremmo fossero chiariti, per essere più precisi nella ricostruzione della vicenda delle mascherine, ma non solo. Non si possono aspettare tempi lunghi, bisogna arrivare alla verità al più presto possibile”, aggiunge Paita.

