Covid: Palmisano (M5S), ‘Commissione Ue ha sbagliato, trasparenza valore assoluto’

Roma, 17 lug. “La trasparenza deve essere un valore assoluto delle Istituzioni europee. Accogliamo dunque con favore la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE che fa chiarezza sull’accesso ai contratti dei vaccini anti-Covid e dice no agli accordi segreti fra la Commissione europea e le case farmaceutiche private. Ursula Von dar Leyen avrebbe dovuto fornire i dati personali relativi ai membri dei team negoziali, composti da rappresentanti degli Stati membri e funzionari della Commissione e pubblicizzare i contratti stipulati. La Commissione europea ha sbagliato e, anziché arrampicarsi sugli specchi con risposte da Azzeccagarbugli, dovrebbe chiedere scusa a tutti i cittadini per questa ennesima negazione dell’interesse pubblico”. Così in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

