Covid: Pd, ‘commissione piegata a giochi di FdI, tentativo di riscrivere la storia’

Roma, 24 set.-“La Commissione sul Covid era nata per fare luce sulla gestione della pandemia, ma si è trasformata in uno strumento di propaganda della destra, piegato non alla verità ma alla riscrittura della storia. Non ci spaventano le conferenze stampa di Fdi. Anche noi ne organizzeremo perché non siamo più di fronte solo a un’operazione politica: è ormai evidente il tentativo di riscrivere l’andamento di quei drammatici mesi. Piegando la verità alla propaganda e usando testimoni inattendibili e senza contraddittorio”. Così in una nota i componenti Pd della commissione Covid Francesco Boccia, Ylenia Zambito, Gian Antonio Girelli, Simona Bonafè, Paolo Ciani.