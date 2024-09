Covid: Ronzulli, ‘commissione non è tribunale o inquisizione’nè no vax’

agenzia

Roma, 18 set. “Questa commissione non è e non vuole assolutamente essere un tribunale o un’inquisizione. Soprattutto non è una commissione ‘no vax’. Il nostro obiettivo è far luce e verificare se siano o meno stati commessi errori durante l’emergenza Covid, per evitare che in futuro possano essere ripetuti”. Così Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, dopo aver partecipato alla seduta di insediamento della commissione parlamentare di inchiesta sull’emergenza Covid.