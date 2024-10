Covid: Ronzulli, ‘grande soddisfazione per archiviazione Gallera e Cajazzo’

agenzia

Roma, 14 ott. “Finalmente è stata ristabilita la verità e riconosciuta la corretta gestione della pandemia da parte dell’allora assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, e del direttore generale, Luigi Cajazzo. Ci siamo trovati tutti ad affrontare un nemico sconosciuto e letale, e per combatterlo abbiamo fatto di tutto, con coraggio e determinazione. Era strumentale cercare di processare chi ha svolto lealmente il proprio dovere per contrastare un’epidemia che ha coinvolto il mondo intero. Esprimo quindi soddisfazione per l’archiviazione disposta dal Gip di Milano nei confronti di Gallera e Cajazzo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

