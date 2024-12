Covid: Zinzi (Lega), ‘Corte Conti ci dà ragione su card, nostri dubbi erano fondati’

agenzia

Roma, 20 dic. “La Corte dei Conti condanna De Luca sulle smart card Covid e di fatto dà ragione a quello che abbiamo sempre sostenuto. Il Governatore ha sbagliato a sprecare risorse dei nostri cittadini per produrre delle inutili card che certificavano l’avvenuta vaccinazione contro il covid, praticamente l’esatta fotocopia del green pass nazionale”. Lo dichiara il deputato campano e coordinatore della Lega in regione Gianpiero Zinzi.