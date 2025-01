Coway rilascia una dichiarazione ufficiale in risposta alla proposta degli azionisti Align Partners

agenzia

SEOUL, Corea del Sud, 24 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Coway Co., Ltd., la “Best Life Solution Company”, ha rilasciato una risposta ufficiale alla proposta degli azionisti Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”).

Align Partners ha presentato la sua proposta a Coway, tramite lo studio legale Hannuri Law LLC con sede a Seul, il 7 gennaio, prima di rilasciare la sua lettera di dominio pubblico agli azionisti, il 16 gennaio 2025. La società ha quindi rilasciato una risposta alla proposta dell’azionista tramite lo studio legale di Align Partners, Hannuri, il 21 gennaio e contemporaneamente ha pubblicato la risposta sul sito web dedicato alle relazioni con gli investitori (IR) della società stessa.

La proposta dell’azionista richiedeva un tasso di dividendo pari a circa il 90% dell’utile netto consolidato della società.

Questa cifra supera significativamente il tasso di rendimento per gli azionisti target del 40%, come delineato nella politica di rendimento per gli azionisti Coway annunciata il 6 gennaio, che tiene in considerazione la stabilità finanziaria e la crescita a lungo termine della società.

Nella sua risposta Coway ha riferito al consiglio di amministrazione la ricezione della proposta di un tasso di dividendo del 90% da parte di Align Partners e i relativi dettagli e prevede di sottoporla all’assemblea generale degli azionisti secondo la normale procedura. La società ha inoltre dichiarato che il suo programma riguardante un tasso di rendimento per gli azionisti sarà determinato e presentato separatamente, in seguito a un’analisi approfondita dei bilanci definitivi, all’avanzamento di una revisione contabile esterna e al tasso di rendimento per gli azionisti proposto dalla società pari al 40%, come recentemente annunciato tramite la sua informativa equa.

Jangwon Seo, Ceo di Coway, ha affermato: “Faremo ogni sforzo per massimizzare il valore per gli azionisti attraverso una performance continua e chiediamo la loro continua fiducia e il loro supporto per la crescita sostenibile della società”.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

