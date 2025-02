Cpac: Meloni, ‘difendere civiltà occidentale da virus cancel culture e woke’

agenzia

Roma, 22 feb. “Il Cpac ha capito prima di molti altri che la battaglia politica e culturale per i valori conservatori non è solo una battaglia americana, è una battaglia occidentale. Perché, amici miei, credo ancora nell’Occidente non solo come spazio geografico, ma come civiltà. Una civiltà nata dalla fusione di filosofia greca, diritto romano e valori cristiani. Una civiltà costruita e difesa nei secoli attraverso il genio, l’energia e i sacrifici di molti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla conferenza dei conservatori a Washington.

“La mia domanda per voi è: questa civiltà può ancora difendere i principi e i valori che la definiscono? Può ancora essere orgogliosa di sé stessa e consapevole del suo ruolo? Penso di sì. Quindi dobbiamo dirlo forte e chiaro a coloro che attaccano l’Occidente dall’esterno e a coloro che lo sabotano dall’interno con il virus della cultura della cancellazione e dell’ideologia woke. Dobbiamo dire loro che non ci vergogneremo mai di chi siamo”, ha scandito.