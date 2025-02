Cpac: Meloni, ‘per confini sicuri contro follia verde e woke, siamo da parte buonsenso’

agenzia

Roma, 22 feb. “Amiamo le nostre nazioni. Vogliamo confini sicuri. Preserviamo aziende e cittadini dalla follia della sinistra verde. Difendiamo la famiglia e la vita. Lottiamo contro il wokeismo. Proteggiamo il nostro sacro diritto alla fede e alla libertà di parola. E siamo dalla parte del buon senso. Quindi, in definitiva, la nostra lotta è dura. Ma la scelta è semplice. Ci arrenderemo al declino o combatteremo per invertirlo?”. Lo ha detto Giorgia Meloni al Cpac.