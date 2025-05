Cpe: Fratoianni, ‘Rama in ginocchio davanti a Meloni fotografia scambio interessi’

agenzia

Roma, 16 mag. “Che cosa penso del presidente dell’Albania che si inginocchia davanti a Meloni? Mi sembra la fotografia di uno scambio di interessi teatralmente rappresentato”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 nel corso dell’Aria che Tira commentando le immagini provenienti da Tirana.

“Non dimentichiamo – prosegue il leader di SI – il regalo che Rama ha fatto a Meloni sul cosiddetto progetto Albania: il governo della destra ha buttato via un miliardo di euro degli italiani per un progetto di propaganda e che in realtà si rivelerà completamente inutile. Non c’entra nulla il giudizio generale sulle politiche migratorie, qui siamo di fronte all’inutile, al ferocemente inutile. Perché hanno organizzato un gigantesco sistema di trasporto via mare, avanti e indietro, di migranti. Rama ha favorito questa campagna di propaganda, Meloni gli ha restituito il favore. Questo rapporto di amicizia segnato da questi gesti teatrali si spiega essenzialmente così”.

