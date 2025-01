Craxi: Battilocchio, ‘sinistra ancora non ha fatto conti con propria storia’

agenzia

Roma, 18 gen. “Come ogni anno in Tunisia, per portare un mazzo di garofani rossi sulla tomba di Bettino Craxi, nel piccolo cimitero cristiano all’ombra della Medina di Hammamet. Con emozione e un po’ di commozione. Con me quest’anno ho portato 30 millennials che si stanno appassionando alla figura di Bettino e soprattutto alle sue idee, di disarmante attualità. Giovani forzisti già impegnati nelle Amministrazioni comunali e nelle realtà di partito nei loro territori. Questa settimana in Parlamento ho ricordato Craxi statista, presidente del Consiglio, segretario del Partito socialista: anche quest’anno solo Forza Italia e il centrodestra hanno sentito la necessità di questo momento in Aula. Peccato. La sinistra italiana evidentemente non ha ancora fatto i conti con la propria storia”. Lo afferma Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, in occasione delle celebrazioni organizzate a Hammamet da Stefania Craxi e dalla Fondazione Craxi in occasione dei 25 anni dalla morte del leader socialista.