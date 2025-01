Craxi: Maraio (Psi), ‘leader della sinistra italiana e europea’

agenzia

Roma, 17 gen “Bettino Craxi è figlio di una storia, della sinistra italiana ed europea, quella socialista”. Lo ha detto Enzo Maraio arrivando a Firenze per il direttivo Psi della Toscana.

“L’obiettivo del Psi è quello di scongiurare che ci sia il tentativo di sovvertire la storia di Bettino Craxi. Il leader socialista è sempre stato nella sinistra italiana, ha sempre lavorato per costruire una sinistra moderna, riformista, europea. Molte delle sue battaglie sono diventate, negli ultimi trenta anni, patrimonio del centrodestra italiano perché la destra ha tentato in tutti i modi di appropriarsi del leader socialista. E’ il tempo di voltare pagina”, ha spiegato.