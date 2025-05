Cremlino a Macron, ‘armi nucleari non aiuteranno la sicurezza’

agenzia

Risponde a iniziativa Parigi di schierare testate in Polonia

MOSCA, 14 MAG – “La proliferazione di armi nucleari in Europa non favorirà la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità nel continente”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo all’ipotesi avanzata ieri dal presidente francese Emmanuel Macron di schierare testate francesi in Polonia. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA