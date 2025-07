Cremlino, ‘abbiamo preso nota dell’ultimatum di Trump’

agenzia

Peskov: 'Mosca rimane impegnata nel processo di pace'

MOSCA, 29 LUG – Il Cremlino ha “preso nota” dell’ultimatum di 10-12 giorni alla Russia da parte del presidente americano Donald Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dall’agenzia Ria Novosti. La Russia rimane “impegnata nel processo di pace” in Ucraina per “garantire i suoi interessi”, ha aggiunto.

