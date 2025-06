agenzia

Dopo gli attacchi e gli attentati dei giorni scorsi

MOSCA, 05 GIU – Il Cremlino prende atto dell’assicurazione data ieri da Donald Trump a Vladimir Putin che non era stato informato in anticipo degli attacchi e attentati ucraini degli scorsi giorni in Russia, ma chiede comunque “una forte condanna” della comunità internazionale. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Ria Novosti.

