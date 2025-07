Cremlino, concluso dopo quasi un’ora colloquio Trump-Putin

agenzia

'Mosca continua a volere soluzione cause di fondo del conflitto'

MOSCA, 03 LUG – Si è conclusa dopo quasi un’ora la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha detto a quello americano di volere continuare a cercare una soluzione negoziata al conflitto in Ucrina e che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

