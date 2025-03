agenzia

Per colloqui su una possibile tregua in Ucraina

MOSCA, 13 MAR – L’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è in arrivo a Mosca per colloqui su una possibile tregua in Ucraina. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA