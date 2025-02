agenzia

'Sono in corso tra singoli dipartimenti'

MOSCA, 05 FEB – I contatti tra Russia e Stati Uniti per una soluzione in Ucraina sono in corso “tra singoli dipartimenti, e si sono intensificati di recente”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax.

