Cremlino, ‘dazi agrari? La Ue si dà la zappa sui piedi’

agenzia

'Importeranno fertilizzanti più cari e di qualità inferiore'

MOSCA, 22 MAG – “Gli europei continueranno, come sempre, a darsi la zappa sui piedi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando il via libera del Parlamento europeo all’aumento dei dazi Ue sui prodotti agricoli e fertilizzanti russi e bielorussi. “L’Unione europea – ha commentato Peskov, citato dall’agenzia Interfax – riceverà fertilizzanti azotati a un prezzo più alto e di qualità inferiore, perché i nostri fertilizzanti, compresi quelli azotati, sono di altissima qualità”. Per quanto riguarda Mosca, “i mercati in altre direzioni compenseranno questi dazi europei”, ha aggiunto il portavoce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA