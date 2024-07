Cremlino, Erdogan non può essere mediatore sull’Ucraina

agenzia

Lo ha detto Peskov rispondendo ai giornalisti

ROMA, 03 LUG – Secondo Mosca il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non agirà come possibile mediatore nei colloqui per la risoluzione del conflitto ucraino. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. Alla domanda sulla possibilità che il leader turco diventasse un mediatore in questi colloqui, il portavoce del Cremlino ha risposto: “No, impossibile”. Peskov ha anche confermato che il tema del conflitto in Ucraina è stato discusso durante l’incontro odierno tra Erdogan e Vladimir Putin ad Astana.

