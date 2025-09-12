Cremlino, ‘in pausa i negoziati diretti tra Mosca e Kiev’

agenzia

'I canali di comunicazione esistono'

MOSCA, 12 SET – Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha detto di constatare “una pausa” nei negoziati diretti tra Russia e Ucraina. Lo riporta la Tass. “I canali di comunicazione esistono, sono consolidati. I nostri negoziatori hanno l’opportunità di comunicare attraverso questi canali, ma per ora è probabilmente più opportuno parlare di una pausa”, ha detto Peskov secondo l’agenzia di stampa statale russa.

