Cremlino, incontro Trump-Putin potrebbe durare 6 o 7 ore

agenzia

Lo ha dichiarato Dmitrij Peskov

MOSCA, 15 AGO – Il Cremlino ha stimato che l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska per discutere del conflitto in Ucraina potrebbe durare “almeno 6-7 ore”, considerando anche la loro riunione e una conferenza stampa congiunta. “Nel complesso, possiamo immaginare che ci vorranno almeno 6-7 ore”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov alla televisione di stato russa, spiegando che i leader si incontreranno individualmente, prima di avviare negoziati più ampi tra le loro delegazioni e infine tenere una conferenza stampa congiunta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA