Cremlino, India e Pakistan mostrino moderazione e negozino

agenzia

Mosca esprime 'estrema preoccupazione'

MOSCA, 07 MAG – Il Cremlino ha espresso “estrema preoccupazione” per le ostilità tra India e Pakistan e ha invitato i due Paesi a ricorrere rapidamente a negoziati per risolvere i contrasti. “Invitiamo entrambe le parti a dar prova di moderazione e ad adottare rapidamente metodi negoziali per risolvere tutte le divergenze”, ha sottolineato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA