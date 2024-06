agenzia

'Che siano francesi o meno'

MOSCA, 04 GIU – Gli istruttori occidentali inviati in Ucraina per addestrare le forze di Kiev non saranno immuni dagli attacchi russi, “che siano francesi o meno”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax.

