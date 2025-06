Cremlino, ‘la Nato è uno strumento di aggressione e scontro’

agenzia

Peskov su notizia di Rutte e incremento spesa difesa aerea 400%

MOSCA, 09 GIU – “Ora l’Alleanza atlantica, dopo aver gettato via ogni maschera, sta dimostrando in modo palese la sua essenza di strumento di aggressione e di scontro”: così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha commentato la notizia secondo cui il segretario generale della Nato, Mark Rutte, intende “aumentare del 400%” la capacità di difesa aerea e missilistica dell’Organizzazione in risposta alla minaccia russa. Lo riporta la Tass. “Il punto è che i contribuenti europei spenderanno i loro soldi per contrastare una sorta di minaccia che, come dicono, proviene dal nostro Paese. Ma questa non è altro che una minaccia effimera”, ha detto ancora Peskov.

