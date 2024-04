agenzia

'Partecipando ha trasformato un'operazione speciale in guerra'

ROMA, 22 MAR – La Russia “è in guerra perché la partecipazione occidentale trasforma un’operazione militare speciale in una guerra”. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov come riporta la Tass.

