Cremlino, ‘la situazione peggiora, prenderemo misure’

agenzia

Peskov sul possibile uso di missili Nato per colpire la Russia

MOSCA, 28 MAG – “La situazione sta peggiorando e il rabbioso fervore militare degli occidentali comincia a dominare”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito al possibile uso da parte di Kiev di missili di Paesi Nato per colpire la Russia. “Quindi dobbiamo prendere delle misure, rimanere fermi e continuare l’operazione militare speciale”, ha aggiunto Peskov in un’intervista a Russia Today ripresa dall’agenzia Interfax.

